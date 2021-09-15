Порноактеры пожаловались на выгорание из-за пандемии

Несколько сотрудников секс-индустрии в интервью BuzzFeed News заявили, что почувствовали эмоциональное выгорание после начавшейся пандемии коронавируса. Многие из них начали работать онлайн, однако даже такой вид деятельности оказался для них непростым.

30-летняя американка Фабиана Фокс (Fabiana Fox) занималась стриптизом, прежде чем решила стать порноактрисой за несколько месяцев до пандемии. Во время карантина она изучала новое программное обеспечение для видеомонтажа, стратегии продаж и продвижение в соцсетях. Однако теория ее сильно выматывала — у девушки не оставалось сил на работу. «Мне нужно было снимать сегодня, а я физически не могу», — пожаловалась она.

Журналисты отмечают, что для многих сотрудников секс-индустрии платформы вроде OnlyFans стали спасательным кругом и часто казались самыми простыми способами заработка в сфере для взрослых. Но на деле оказывалось, что для получения хорошей зарплаты нужно тратить огромное количество времени, чтобы выделяться среди тысяч других людей. После того, как OnlyFans временно запретила публиковать порнографический контент, авторы подобных видео начали чувствовать себя ненадежно, потому что новая политика компании напрямую влияла на их доходы.

Во время пандемии регулярно случались различные происшествия, которые сильно усложняли работу авторов OnlyFans. Например, у одной из блогерш умер отец, а у другой — дядя. Новость о кончине близких людей сказывались на работоспособности девушек. К тому же сидящие дома зрители хотят, чтобы их любимые авторы контента постоянно публиковали новые фото и видео. Однако исполнить их желание невозможно, потому что запись ролика или даже снимка порой требует несколько часов подготовки: сюда входит нанесения макияжа, настройка освещения, выбор локации и встреча с партнером.