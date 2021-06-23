Порнозвезда призвала говорить с подростками о порно

Порнозвезда Эликс Линкс (Alix Lynx) рассказала, почему, по ее мнению, важно говорить с подростками о порно, и объяснила, чему их могут научить ролики для взрослых. В материале для Daily Beast она также пояснила, почему считает нужным обращаться к секс-видео на уроках полового воспитания.

Линкс сообщила, что за годы работы неоднократно сталкивалась с мнением о том, что ролики для взрослых представляют собой угрозу для подростков. «Порно учит мальчиков насиловать! Порно дает детям ложное представление о природе секса! Порно вдохновляет убийц!» — процитировала она критиков секс-индустрии.

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Тем не менее актриса отметила, что подобные ролики все равно оказываются в фокусе внимания несовершеннолетних. «Я снимаюсь в порно для взрослых. Подростки не должны смотреть его, но мы все знаем, что они смотрят», — уточнила Линкс.

Именно поэтому она уверена, что родители и педагоги должны рассказывать правду о порно. К примеру, подросткам нужно знать, что ролики для взрослых — это не документальное, а художественное кино. «Я актриса. На экране я делаю какую-то безумную хрень, но я не наслаждаюсь этим каждый день моей жизни. На самом деле я люблю ванильный секс», — отметила она.

Линкс уверена, что мальчикам необходимо объяснять, что в реальной жизни женщины не всегда захотят заниматься тем, чем занимаются актрисы в порно. Кроме того, мальчики должны знать, что они обязаны спрашивать у партнерш согласие на те или иные сексуальные практики, тогда как в порно часть с диалогом, как правило, отсутствует.

Звезда порно подытожила, что обсуждение секс-видео на уроках полового воспитания научило бы будущих мужчин правильно спрашивать согласие и дало бы им понять, что от женщин в реальной жизни не стоит ожидать поведения героинь из роликов для взрослых. Линкс также подчеркнула, что подобные беседы научили бы подростков более здоровому отношению к опасному контенту, который так или иначе потребляют практически все.

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