Порнозвезду Беркову экстренно прооперировали за границей

Российскую порнозвезду Елену Беркову экстренно прооперировали за границей. Об этом рассказал изданию StarHit пиар-директор звезды Максим Клименко.

По информации издания, самочувствие артистки резко ухудшилось во время визита на Украину. Уже много лет Беркова страдает из-за воспаленных гланд. Очередной приступ оказался таким сильным, что ей пришлось обратиться к медикам.

«Приступ резкой боли и интоксикация застали Лену на Украине. У нее и раньше возникали проблемы из-за воспаления гланд, но в этот раз она едва не упала в обморок. Подобного раньше никогда не было. Поэтому медики приняли решение делать операцию. Операция была сложной. Любое хирургическое вмешательство для взрослого человека — это всегда тяжело. Только дети легко переносят подобную операцию», — рассказал Клименко.

Беркова и раньше хотела решить проблемы с воспаленными гландами, поскольку это мешало ей работать. «Сама Лена настроена оптимистично. Так что уже вскоре она сможет вернуться к работе и продолжит радовать поклонников своим творчеством», — заключил пиар-директор.

В 2019 году порнозвезду уже госпитализировали в одну из больниц в полуобморочном состоянии. По неподтвержденной версии, она была госпитализирована из-за постоянных диет и голоданий.

Елена Беркова в 2000-е годы снялась в ряде порнофильмов, она также участвовала в телешоу «Дом-2». Позднее пробовала себя в роли певицы и телеведущей. Также под брендом Берковой продаются секс-игрушки.