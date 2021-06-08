Популярный российский блогер назвал неожиданным развод с супругой

Популярный российский блогер Александр Шпак рассказал, что тяжело переживает расставание с супругой Масей (Ириной). Как сообщает Starhit, Шпак назвал неожиданным решение о разводе, которое его жена приняла после шести лет брака.

По словам эпатажного блогера, он все еще надеется сохранить семью и верит в то, что супруга, которую он по-прежнему любит, вернется к нему. При этом Шпак пожаловался, что очень плохо чувствует себя из-за расставания. «Каждый день я теряю по килограмму. Прихожу на тренировку и делаю все на автомате», — отметил он.

В Instagram Шпак также отметил, что особенно тяжело ему по утрам. «Вижу, что Мася оживает. Задавал ей вопрос, что мешает нам вместе быть веселыми. И она отвечала, что я. Мы так и не нашли даже пути к компромиссу. А моя любовь так просто не уходит, не может взять и пересохнуть», — добавил блогер.

Он заверил, что сохраняет хорошее отношение к бывшей жене. «Мне неприятно, когда о Масе пишут плохо. Что бы ни случилось, она навсегда останется в моем сердце. Этот человек изменил мою жизнь», — заключил блогер.

Пара объявила о разводе 4 июня. Каждый позже опубликовал отдельные видеоролики, в которых подтвердил, что это не пиар. Брак стал для Александра шестым, а для Ирины — вторым. Пара поженилась в 2015 году.

Шпак известен как блогер с эпатажной внешностью, он не раз прибегал к операциям: в разные годы у него были у него искусственные ягодицы, кубики пресса, губы, перманентный макияж. Он ведет страницу в Instagram и публикует видео и ведет прямые эфиры на YouTube. В последние годы пара появлялась в эфире ток-шоу, таких как «Мужское и женское» на Первом канале и «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на «России 1».