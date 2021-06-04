Популярные российские блогеры объявили о разводе

Популярные российские Instagram-блогеры Александр и Мася Шпаки объявили о разводе после шести лет брака. Об окончании семейной жизни пара сообщила на своих страницах в соцсети.

«Вчера я уже все сказал родителям, а сегодня говорю вам. Мы с Масей расстаемся», — рассказал Александр в одном из последних постов. По его словам, подписчики догадывались, что в течение последних нескольких лет отношения супругов разладились. Он также пообещал рассказать подробности расставания и ответить на вопросы поклонников позже, во время прямого эфира на YouTube.

Жена Александра подтвердила информацию о разводе на своей странице. «Это не пиар, это не привлечение интереса. Это то, что замечали немногие в последние три-четыре года нашей жизни. Да, мы расстаемся!» — написала Мася.

Брак с Масей (настоящее имя — Ирина) стал для Александра шестым. Пара поженилась в 2015 году. Шпаки признавались, что не планировали заводить детей, потому что не хотели «делить любовь» друг к другу с ребенком.

Блогер не раз прибегал к операциям: у него искусственные ягодицы, кубики пресса, губы, перманентный макияж. С 2015 года он начал активно заниматься продвижением себя в сети, особой популярностью стал пользоваться именно профиль в Instagram. В последние годы Шпаки часто появлялись в эфире ток-шоу, в том числе на программе «Мужское и женское» на Первом канале, «Говорим и показываем» на НТВ, «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на «России 1».