Популярный российский блогер пожаловался на проблемы с психикой после развода

Популярный российский блогер Александр Шпак рассказал, насколько тяжело ему дался развод с женой Масей (Ириной). В интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» мужчина пожаловался на проблемы с психикой.

Шпак заявил, что после расставания с супругой его жизнь кардинально изменилась: он не понимал, что дальше делать и «куда дальше двигаться».

«У меня были панические атаки. Я […] пил антидепрессанты, я пил алкоголь, я пил снотворное, я пил успокоительное. Но все это никак не помогало. В пять утра я просыпался, и мне было так [плохо], как будто меня ведут на расстрел», — признался блогер.

Чтобы «окончательно не развалиться», Шпак ходил в спортзал, однако спорт тоже не помогал ему решить психические проблемы. Единственное, что спасло Шпака от кризиса — встреча с девушкой Яной, которая познакомилась с ним в спортзале и предложила ему сделать фотосессию. Мужчина нехотя согласился, и это решение положительно повлияло на его самочувствие.

«Это наверное был первый какой-то момент переломный, когда меня стало отпускать. Мы с ней поболтали, живое общение реально ничто не заменит. И мне стало прямо реально лучше», — сказал Шпак.

Александр и Мася Шпак объявили о разводе 4 июня. Каждый позже опубликовал отдельные видеоролики, в которых подтвердил, что это не пиар. Брак стал для Александра шестым, а для Ирины — вторым. Пара поженилась в 2015 году.

Шпак известен как блогер с эпатажной внешностью, он не раз прибегал к операциям: в разные годы у него были искусственные ягодицы, кубики пресса, губы, перманентный макияж. Он ведет страницу в Instagram, публикует видео и ведет прямые эфиры на YouTube. В последние годы пара появлялась в эфире ток-шоу, таких как «Мужское и женское» на Первом канале и «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на «России 1».