Жена российского блогера раскрыла подробности сексуальной жизни с мужем

Блогер Ирина Мещанская, более известная как Мася Шпак, в интервью журналистке Алене Жигаловой раскрыла подробности интимной жизни с бывшим мужем, Александром Шпаком. Также женщина опровергла информацию о том, что экс-супруг удалил половые органы. Выпуск программы «Алена, блин» опубликован на YouTube.

Мещанская начала раскрывать подробности сексуальных отношений с развеивания мифа о пластической операции мужа по удалению половых органов. Она рассказала и о других слухах в сети: «А еще, знаешь, какая новость была, — продолжила она,— что у него вагина, а у меня —*** [пенис], и что, оказывается, я мужчина и решила сменить пол, чтобы стать девушкой».

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Мещанская призналась, что слух об отсутствии половых органов супруга был их провокацией, после чего Жигалова уточнила, почему гениталий Шпака не было видно в нижнем белье. Бывшая жена эпатажного блогера ответила: «У него там все уникально, в принципе, как и сам Шпак».

Блогер также подробно рассказала о сексуальной жизни с бывшим мужем: ее абсолютно устраивали интимные отношения со Шпаком.

«Мы были настолько сумасшедшие — это одна из главных причин, почему я была с ним, потому что я повернута на этом деле, он повернут на этом, и мы сошлись, у нас все было очень круто», — заявила Мася.

Самым лучшим опытом Мещанская назвала секс со Шпаком, который длился около полутора суток, и рассказала, что групповой секс они с мужем не практиковали, потому что «не хотели друг друга с кем-то делить».

Ранее блогеры Александр и Мася Шпаки объявили о разводе после шести лет брака. Об окончании семейной жизни пара сообщила на своих страницах в соцсети. Жена Александра подтвердила информацию о разводе на своей странице. «Это не пиар, это не привлечение интереса. Это то, что замечали немногие в последние три-четыре года нашей жизни. Да, мы расстаемся!» — написала Мася.