Популярная пара блогеров объявила о разводе

Популярные российские блогеры Наталья Ящук и Александр Хоменко разводятся после пяти лет брака. Об этом они объявили в видео на совместном YouTube-канале «Хоменки».

Пара рассказала зрителям, что не хотела бы раздувать ажиотаж вокруг разрыва отношений. «Мы решили рассказать об этом тогда, когда мы это переплакали, переболели. Это произошло не вчера и не позавчера», — подчеркнула Ящук.

Хоменко пояснил, что иногда в семьях происходят недопонимания, в их семье тоже периодически возникали такие моменты. «У нас не было конкретной причины, не было скандалов. Но у нас с Сашей в семьях не самые хорошие примеры. Мы бы не хотели, чтобы у нас дошло до такого», — рассказала блогерша.

Ящук подчеркнула, что они намерены сохранить дружеские отношения и продолжать совместные проекты. Хоменко пояснил, что не воспринимают ситуацию как трагедию, пара решила расстаться по взаимному согласию.

Бывшие возлюбленные уточнили, что не хотели бы только ради ребенка продолжать отношения как муж и жена. По их мнению, семья может существовать и после развода, если партнеры способны наладить отношения. У блогеров есть совместная дочь Мария, появившаяся на свет в прошлом году.

У YouTube-канале «Хоменки» более миллиона подписчиков, а в Instagram — около 1,7 миллиона. В своих видео блогеры рассказывают о собственной семейной жизни, рассуждают на тему отношений, секса, здоровья и внешности.

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