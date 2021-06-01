Ида Галич зареклась снова выходить замуж после развода

Популярная блогерша Ида Галич заявила, что не планирует второй раз выходить замуж после недавнего развода. О том, что она зареклась снова связывать себя узами брака, телеведущая рассказала в сторис Instagram.

«У меня больше не будет мужа. Почему вы все измеряете деньгами? Для меня важно сейчас другое», — отметила она, отвечая на вопрос одного из подписчиков ее аккаунта о том, должен ли быть богатым будущий супруг.

Блогерша добавила, что потенциальный возлюбленный может быть и детским врачом, и пожарным. «Я хочу просто им восхищаться. Он может быть и простым программистом, кайфующим от своих действий. Я буду в восторге от его горящих глаз», — подчеркнула Галич.

При этом позже она уточнила, что не мешает бывшему мужу Алану Басиеву видеться и общаться с их общим сыном. «Алан сейчас сильно занят, поэтому не имеет возможности приезжать», — пояснила ведущая.

Галич подтвердила информацию о разводе с Басиевым в конце января. В беседе с подписчиками она не стала отрицать разрыв отношений с отцом ее ребенка. При этом она подчеркнула, что причиной разрыва не была неверность кого-либо из партнеров. Пара сыграла свадьбу в мае 2018 года. В феврале 2020-го они стали родителями — у них родился сын Леон.