Популярная блогерша рассказала о постоянном страхе умереть от рака

Популярная блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала, что испытывает постоянный страх пропустить онкологическое заболевание на ранней стадии. В эфире «ДНК-шоу» на канале «Пятница!» она пояснила, что опасается умереть от рака, из-за чего регулярно проверяется у врачей.

По словам ведущей, она обращается к специалистам сразу же после того, как ее начинает что-то беспокоить. «Мне кажется, у меня должна быть щитовидка, гинекология. И мне кажется, что у меня будет рак», — пояснила она.

На это ведущая проекта певица Лолита Милявская заметила, что это свойственно невротикам. Блогерша согласилась, добавив, что у нее сразу появляется «предсмертное состояние», если в теле «что-то закололо».

«Если даже человеку рядом плохо, то я моментально подхватываю это состояние. Могу внушить себе, что мне плохо, что я умираю», — добавила Галич. По ее словам, подобные переживания при общении получается скрывать с помощью юмора .

Ранее Галич вспомнила о проблемах, с которыми столкнулась во время недавней беременности. Блогерше стало плохо во время прямого эфира в интернете, и поэтому ей даже пришлось на время выйти из кадра. Врачи позже обнаружили у Галич миому — доброкачественную опухоль в матке.