Ида Галич рассказала об опасном осложнении во время беременности

Блогерша и телеведущая Ида Галич вспомнила о проблемах, с которыми столкнулась во время недавней беременности. Об осложнениях она рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

Галич заявила, что однажды ей стало плохо во время прямого эфира в интернете. Редактору пришлось вывести блогершу из кадра из-за плохого самочувствия последней, однако через какое-то время Галич «пришла в себя и довела эфир».

«Потом мы с Аланчиком (бывшим мужем Аланом Басиевым — прим. «Ленты.ру») поехали класть меня в больницу. Оказалось, моя миома воспалилась, и к ней перестал проходить воздух», — написала телеведущая, добавив, что на позднем сроке такое осложнение было довольно опасным.

Галич родила сына Леона в феврале 2020 года. Примерно через год после этого она подтвердила информацию о разводе с Аланом Басиевым. В беседе с подписчиками блогерша не стала отрицать разрыв отношений с отцом ее ребенка.