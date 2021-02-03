Блогерша Ида Галич похудела на 25 килограммов и осталась недовольна внешностью

Блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала, что осталась недовольна своей внешностью после похудения на 25 килограммов, которые набрала за время беременности. Об этом она сообщила в интервью «Комсомольской правде».

«Как всякая девочка, я периодически комплексую из-за отдельных частей своего тела. То мне кажется, что у меня большой нос, то — что очень мощные руки», — отметила она. По словам блогерши, после родов она набрала 25 килограммов, но «успела почти все их скинуть к концу года».

Галич пояснила, что все эстетические недовольства внешности решаемы с помощью спорта и самодисциплины. «Да и просто нужно полюбить себя такой, какая ты есть на самом деле», — добавила ведущая. Она подчеркнула, что негативно относится к кардинальным изменениям внешности, так как считает, что в итоге чаще всего они «приводят к печальным последствиям в будущем».

Тем не менее блогерша достаточно негативно охарактеризовала свою внешность, обсуждая появление на билбордах на улицах столицы России. «Конечно, приятно, что девочка с неидеальным носом, раскосыми глазами, расщелинкой между зубов украшала новогоднюю Москву», — заключила Галич.

Ранее 30-летняя Ида Галич подтвердила информацию о разводе с Аланом Басиевым. В беседе с подписчиками она не стала отрицать разрыв отношений с отцом ее ребенка. Пара сыграла свадьбу в мае 2018 года. Почти год назад, в феврале 2020 года, Ида и Алан стали родителями — у них родился сын Леон.