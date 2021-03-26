Ида Галич провела экскурсию по новому дому

Телеведущая и одна из самых высокооплачиваемых российских блогерш Ида Галич в рамках интервью провела телеведущей Светлане Бондарчук экскурсию по своему новому дому, где идет ремонт. Запись встречи была опубликована на YouTube-канале «Света вокруг света».

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Галич начала экскурсию с детской комнаты для своего сына Леона. Помещение оказалось выполнено в мятных тонах с акцентами на стенах в виде изображений воздушных шаров и деревьев. Блогерша также показала комнату няни, в которой до развода Галич планировала оборудовать гардеробную мужа Алана Басиева, а также две ванные комнаты и хозяйскую спальню с балконом. Бондарчук посоветовала Галич поставить на нем много растений.

Во время разговора блогерша также поделилась эмоциями от покупки недвижимости. «Если бы мне сказали лет пять назад, что, Ида, ты купишь себе такой дом, то я бы сказала: "Ребята, отдайте мне Доширак, пожалуйста, и хватит меня травить уже"», — пояснила она.

Телеведущая приобрела недвижимость в ипотеку в декабре 2019 года. Тогда журналистам стало известно, что дом площадью около 280 квадратных метров находится на Киевском шоссе, а его стоимость составила более 20 миллионов рублей. В феврале 2021-го Галич сообщила, что выплатила кредит.

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