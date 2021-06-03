Женщина уличила мужа в измене по сообщению на смартфоне и нашла поддержку в сети

Блогерша под ником allyjai1997 рассказала историю о том, как ей удалось уличить мужа в измене благодаря одному сообщению на его смартфоне. Набравший почти 10 миллионов просмотров ролик был опубликован в TikTok еще в середине мая, однако крупные СМИ вроде Yahoo! Sport обратили на него внимание только в первых числах июня. Пользователи сети поддержали женщину.

Героиня видео ответила на вопрос другого пользователя соцсети о том, как она заметила измену близкого человека. Она сказала, что сначала нашла у мужа сообщение со словами «Доброе утро, как ты спала?», отправленное другой женщине.

Вскоре после этого случая коллега блогерши прислала ей скриншот, на котором был запечатлен профиль мужчины в приложении для знакомств. В описании супруг allyjai1997 утверждал, что переживает развод.

Жена потенциального изменника решила окончательно убедиться в неверности супруга, поэтому провела небольшое расследование. В машине мужа она обнаружила сменную одежду, зубную щетку, презервативы, а также второй смартфон. На устройстве были установлены приложения для знакомств.

Пользователи TikTok поддержали allyjai1997 в комментариях. Многие из них посоветовали блогерше разойтись с изменником. В следующих видео женщина заявила, что уже работает с адвокатом, чтобы оформить развод.