Мужчина узнал об измене девушки и оригинально ей отомстил

Пользователь TikTok под ником kingmal_27 опубликовал ролик, в котором рассказана история мужчины, узнавшего о том, что девушка изменяет своему возлюбленному с ним. Раскрыв секрет неверной, герой оригинально ей отомстил.

Мужчина оставил партнеру девушки записку, спрятав ее под ободок унитаза. На бумажке он написал, что переспал с его возлюбленной, после чего та рассказала, что у нее есть парень.

«Извини, что говорю это тебе, но на твоем месте я бы хотел знать такую вещь. Прости, братан», — говорилось в послании.

Зрители TikTok похвалили неизвестного мужчину за честность и смекалку, благодаря которой он догадался спрятать записку там, где ее не найдет девушка. Один из пользователей заявил, что собирается написать похожее сообщение, чтобы разыграть своих друзей.

Ранее пользовательница Facebook поделилась с подписчиками группы Girlsmouth историей о том, как она нашла доказательство измены партнера прямо в своей комнате. Однако женщина стала объектом насмешек, потому что перепутала лежащую на полу прозрачную пленку с презервативом.