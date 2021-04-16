Девушка нашла необычный способ раскрыть измену возлюбленного

Пользовательница TikTok Фелиция Бурзотта (Felicia Burzotta) рассказала, что смогла необычным способом подтвердить свои подозрения по поводу измен возлюбленного. Лайфхаком по разоблачению партнера она поделилась в ролике.

По ее словам, однажды бойфренд сообщил ей, что собирается на обед с друзьями мужского пола. Однако блогерша имела подозрения, что он ей врет и на самом деле будет встречаться с другой девушкой.

Узнав место, где он будет обедать, девушка позвонила в ресторан и сделала вид, будто устраивает вечеринку-сюрприз и хотела бы понять, все ли приглашенные на месте в заведении. Сотрудница ресторана рассказал ей по телефону, что мужчина, для которого организуется «сюрприз», сидит за столиком с женщиной. «Я спросила, а кто уже пришел — его мальчики или его сестра? Она сказала, что его сестра», — объяснила Бурзотта.

Публикация набрала более 4,5 миллиона просмотров за несколько дней. Автор ролика также указала, что на следующий день после случая в ресторане нашла в постели накладные ресницы, которыми никогда не пользовалась.

В следующем ролике Бурзотта объяснила, что подозрения были связаны с одной конкретной женщиной из окружения возлюбленного. «Она была повсюду, она всегда была рядом, от нее просто невозможно было избавиться», — пояснила блогерша. По утверждениям пользовательницы TikTok, сотрудница ресторана описала именно ее.