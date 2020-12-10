В сети обсудили способы узнать об измене

Американская блогерша с ником @mandiiikayyy опубликовала в TikTok ролик, в котором рассказала о том, как однажды узнала об измене своего бойфренда от его второй девушки. В комментариях к ее видео пользователи сети поделились своими историями о самых странных способах, с помощью которых они уличили возлюбленных в неверности.

В своей истории девушка рассказала о бойфренде, с которым состояла в отношениях несколько лет назад. Сперва она заметила, что в переписке он начал отвечать невпопад. Блогерше казалось, что его сообщения предназначались другому человеку. Затем она обнаружила на его толстовке длинный розовый волос, который точно принадлежал не ей.

Вскоре после этого она получила сообщение от незнакомой девушки. Та прислала ей фотографию, на которой была запечатлена с возлюбленным блогерши, и скриншоты их переписки. «Это и твой мужчина тоже?» — спросила незнакомка рассказчицу.

В комментариях пользователи поделились своим неудачным опытом отношений. Девушка по имени Мэдди Шуман (Maddie Schumann) призналась, что об измене бофренда ей рассказал его отец. «Я увидела во сне пароль от его телефона. На следующий день я попробовала ввести его наяву, и он подошел! Выяснилось, что у него было еще две девушки на стороне», — написала @marinamakes.

Другая пользовательница с ником @Missyyelliott69 рассказала, что однажды остановилась на светофоре прямо рядом со своим мужчиной и его любовницей. «Было очень больно», — добавила она. «Взяла его телефон, чтобы поискать что-то в Google, и увидела в истории поиска "Насколько совместимы близнецы и водолеи". А я овен…» — описала свой опыт @shebejazzed.

Некоторые пользователи отметили, что измена их возлюбленных стала очевидной после странных сообщений. Так, один из них получил сообщение «Не переживай, я беременна не от тебя» от контакта, подписанного как его двоюродная сестра, а другому периодически писали с номера, записанного как Pizza Hut. «А я узнала об этом благодаря хламидиям!» — сообщила @brijoyf.