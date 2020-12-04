Мужчина прошел 450 километров в попытке успокоиться после ссоры с женой

Житель итальянского города Комо поссорился с женой и в попытке успокоиться прошел 450 километров. Об этом сообщает информационный портал Wanted in Milan.

48-летний мужчина повздорил с супругой и отправился на прогулку. Он пошел в сторону города Болонья и через неделю оказался в приморском городе Фано. Там его задержала местная полиция.

Согласно полицейскому отчету, итальянец бесцельно бродил по улицам в два часа ночи, тем самым нарушая введенный в городе комендантский час. Ему выставили штраф в 400 евро (около 36 тысяч рублей), отмечает газета Il Resto del Carlino.

При допросе итальянец объяснил, что не заметил, как оказался так далеко от дома. По его словам, в пути его подкармливали добрые незнакомцы. Вскоре полицейские выяснили, что его жена написала заявление о пропаже мужа.

Мужчину накормили и временно разместили в отеле. На следующий день его жена приехала за ним на машине и увезла домой. Итальянская газета Corriere della Sera предположила, что расстроенный из-за ссоры муж мог уйти еще дальше, не останови его полиция города Фано.

Ранее сообщалось, что водитель из американского штата Флорида превысил скорость и оправдался перед полицейским, что спешил поскорее вернуться домой после измены супруге. Он ехал со скоростью свыше 145 километров в час на участке с ограничением до 90 километров в час.