Водитель объяснил превышение скорости изменой жене

Водитель из американского штата Флорида превысил скорость и оправдался перед полицейским, что спешил поскорее вернуться домой после измены супруге. Об этом сообщает издание The Smoking Gun.

В воскресенье утром, 10 ноября, 52-летний Джон Эрл Пикард (Jon Earl Pickard) ехал за рулем автомобиля Honda со скоростью свыше 145 километров в час на участке, где было ограничение до 90 километров в час. Около 7:30 по местному времени его остановил полицейский.

Пикард признал, что ехал неосторожно и представлял угрозу безопасности окружающих. По его словам, он старался скорее вернуться домой, чтобы жена не узнала о его похождениях на стороне. Американца обвинили в мелком правонарушении и провели обыск. Патрульные нашли в кармане его рубашки пакетик с крэк-кокаином и арестовали за хранение наркотиков.

По данным полиции, Пикард заявил, что самолично купил наркотики за 50 долларов (3,2 тысячи рублей). Вечером того же дня правонарушителя выпустили из окружной тюрьмы под залог в 2,25 тысячи долларов (144,5 тысячи рублей). Он предстанет перед судом 5 декабря.

В марте Пикард уже был арестован за применение насилия к 55-летней супруге. Он якобы толкнул и поцарапал жену в ходе ссоры. Однако она попросила не привлекать мужа к ответственности, и прокурор снял с него все обвинения.

Ранее сообщалось, что в США полицейские остановили за превышение скорости автомобиль, которым управляла 11-летняя девочка. Она сказала, что мать разрешает ей садиться за руль, однако она впервые управляла машиной в отсутствие взрослого в салоне и с десятилетним братом в качестве пассажира.

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