Превысившая скорость утка заинтересовала полицию

В швейцарском населенном пункте Оберванген, кантон Берн, автоматическая дорожная камера сфотографировала утку, летящую над дорогой с превышением допустимой скорости. Об этом сообщает издание The Local.

В поле зрения устройства попала птица, развившая скорость 52 километра в час при том, что на данном участке дороги запрещено ехать быстрее 30 километров в час. Обычно сделанные камерой снимки используются для того, чтобы штрафовать нарушителей. В случае превышении скорости на пять километров в час полиция также уведомляется о происшествии.

Полицейские, получившие фотографию, рассказали о курьезе в Facebook. «Куда слать штрафы за быстрое летание — непонятно», — пошутили они. «Это сфера деятельности Федерального управления авиации», — ответил один из пользователей соцсети.

В декабре сообщалось, что пользователей Reddit покорило видео утки, с поразительной скоростью клюющей горох, который, по утверждению его бывшего владельца, действует на этих птиц как наркотик и очень им нравится.

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