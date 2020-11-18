В Индии одинокий тигр прошел рекордные три тысячи километров в поисках самки. Об этом сообщает BBC News.

Лесничие прозвали тигра-путешественника, которому три с половиной года, Гулякой (Walker). Он покинул штат Махараштра в июне прошлого года. С тех пор за перемещениями животного следили с помощью GPS-ошейника. За девять месяцев тигр пересек семь районов Махараштры, а в марте 2020 года его приютили в природном заповеднике в деревне Джеруматаргаон. В апреле с Гуляки сняли ошейник.

Лесной департамент не исключает, что тигр отправился в дальний путь не только из-за самки, но и в поисках еды и лучших условий для жизни. В настоящий момент Гуляка — единственный тигр в заповеднике Джеруматаргаон. Помимо него там проживают леопарды, нильгау, кабаны, павлины и аксисы.

Смотрители за животными решают, нужно ли им подселить к тигру самку, чтобы хищники могли продолжить род. «Правда, это небольшой заповедник. Он находится в окружении ферм и лесов. Если Гуляка будет размножаться здесь, новорожденные тигрята будут постоянно разбегаться; кроме того, им потребуется много животных для еды», — рассуждает старший лесничий штата Нитин Какодкар (Nitin Kakodkar).

Эксперты утверждают, что на каждого тигра должно приходиться 500 разных особей, составляющих его рацион, чтобы у хищника не было дефицита в еде.

Ранее сообщалось, что американский черный медведь по прозвищу Бруно преодолел больше 640 километров в поисках самки. На медведя-путешественника впервые обратили внимание 10 мая, когда он миновал городок Гилленгем в штате Висконсин.