Известный медведь-путешественник преодолел больше 640 километров в поисках самки

Американский черный медведь по прозвищу Бруно преодолел больше 640 километров в поисках самки. Об этом сообщает Inside Edition.

На медведя-путешественника впервые обратили внимание 10 мая, когда он миновал городок Гилленгем в американском штате Висконсин. После этого зверь взял курс на юг и переправился через реку Миссисипи. В течение следующих двух месяцев его видели в Айове, Иллинойсе и Миссури. В минувшие выходные Бруно добрался до пригорода Сент-Луиса, где его поймали сотрудники департамента охраны природы штата Миссури.

За странствиями известного медведя следили сотни поклонников по всей стране. Многие публиковали в соцсетях фотографии и видео с животным.

По мнению биолога Джеффа Корвина (Jeff Corwin), Бруно мог отправиться в путешествие, чтобы найти самку. В то же время эксперт не исключает других причин миграции. «Это могло произойти из-за экологического давления; потеря ресурсов или конкуренция также могли выгнать медведя из привычных мест», — рассуждает он.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

В феврале сообщалось, что в США одинокая волчица умерла после того, как отбилась от стаи и прошла тысячи километров в поисках самца. Она пересекла штаты Орегон, Невада и Калифорния и в общей сложности преодолела 12,9 тысячи километров.

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