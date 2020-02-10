Одинокая волчица прошла тысячи километров в поисках самца и умерла

В США одинокая волчица умерла после того, как отбилась от стаи и прошла тысячи километров в поисках самца. Об этом сообщает информационный портал Unilad.

В октябре 2017 года биологи поймали волчицу OR-54 и повесили на нее ошейник с трекером, с помощью которого следили за ее перемещением. В январе 2018 года самка отделилась от стаи и в одиночку отправилась исследовать новые земли в поисках пары или другой стаи.

Она пересекла штаты Орегон, Невада и Калифорния и в общей сложности преодолела 12,9 тысячи километров. Большую часть времени она провела на северо-востоке Калифорнии. В декабре 2019 года датчик на ее ошейнике перестал работать. В среду, 5 февраля, волчицу нашли мертвой. Сотрудники калифорнийского департамента рыбных ресурсов и дикой природы выясняют причину ее смерти.

С начала XX века серых волков истребили в Калифорнии в рамках национальной программы защиты домашнего скота. В 2000-х годах эти животные снова появились на территории штата. Первым волком в Калифорнии за 90 лет стал OR-7, которого считают отцом OR-54. Теперь волки находятся под охраной властей. Убийство серого волка карается годом тюрьмы и штрафом до 100 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что ученые пытались найти подругу самцу последнему представителю вида боливийской лягушки по имени Ромео на сайте знакомств. На собранные средства ученые планировали организовать десять экспедиций для поиска самок лягушек во всех ручьях и реках Боливии.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!