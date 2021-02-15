Парень «похоронил» свою девушку ради безупречной измены

TikTok-блогер Брук Эшли Смит (Brooke Ashley Smith) рассказала о необычном способе, который придумал ее парень, чтобы изменять ей с другими девушками. Он «похоронил» возлюбленную ради безупречной лжи.

Однажды Смит обратила внимание, что в ее гостиной стоит погребальная урна. Позже она выяснила, что этот неожиданный предмет «декора» появился в доме ради одной цели — чтобы ее парню было удобнее врать любовницам, которых он приводил в ее дом. Изменщик говорил им, что его бывшая возлюбленная умерла, поэтому в доме до сих пор висит много фотографий его «умершей» подруги.

Зрители блогерши были потрясены услышанным. Они уверены, что мужчины готовы на все ради измены. Некоторые отдельно отметили, что герой истории приводил любовниц в чужой дом.

«Ты сказала ему, что он не зря купил эту урну, потому что он сам скоро в ней окажется?» — пошутил один из подписчиков.

Ранее пользовательница TikTok Андреа Лопес (Andrea Lopez) показала подписчикам свой метод, с помощью которого можно легко вычислить измену возлюбленного. Блогерша предложила взять валик для чистки одежды и покатать его по ковру в спальне мужчины, чтобы найти женские волосы на полу.