Блогерша нашла «гениальный» способ вычислить измену возлюбленного

Пользовательница TikTok Андреа Лопес (Andrea Lopez) показала подписчикам свой метод, с помощью которого можно легко вычислить измену возлюбленного. Для этого ей понадобился обычный ролик для чистки одежды. На видео, которое собрало более 12 миллионов просмотров, обратило внимание издание The Mirror.

Секрет способа в следующем: блогерша предложила взять валик и покатать его по ковру в спальне мужчины. В качестве примера брюнетка самостоятельно проделала эту операцию и обнаружила на ролике женские рыжие волосы. Она сделала вывод, что возлюбленный ей изменил.

Зрители высоко оценили простой, но действенный метод Лопез, назвав его гениальным. «Хорошо, но это уровень ФБР», — написал один из комментаторов. «Я думаю, после этого видео все резко стали одинокими, да?» — пошутил другой.

Нашлись и те, кто защитили потенциального изменника. Они отметили, что мужчины не умеют чистить ковры, поэтому на них запросто могут остаться волосы предыдущих владельцев жилья.

Ранее TikTok-блогерша под ником @hollynicoleeee_ показала, как отомстила своему парню-изменщику. Девушка забросала блестками все вещи, которые принадлежат ее возлюбленному.