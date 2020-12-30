Блогерша случайно узнала реальное мнение возлюбленного о себе и расплакалась

Тиктокерша Колби Карлсон (Colbi Carlson) расплакалась из-за видео, в котором случайно узнала реальное мнение возлюбленного о себе. Блогерша опубликовала расстроивший ее ролик на своей странице в TikTok, после чего набрал 28 миллионов просмотров. На вирусное видео обратило внимание издание Daily Mirror.

На записи, снятой с видеозвонка на двери, бойфренд Карлсон выходит из дома и говорит другу: «Знаешь, что я хочу на Рождество? Новую девушку». «Счастливого Рождества мне» — пожелала она себе в описании к ролику и сопроводила текст грустным смайлом. По ее словам, она жалеет, что услышала брошенную парнем фразу.

Ролик набрал более пяти миллионов лайков. В комментариях к нему многие поддержали девушку и посоветовали ей прекратить отношения с возлюбленным после сказанного. «Отправь ему ссылку, и напиши что-то вроде: "удачи с этим пожеланием на Рождество"», — предложил один из зрителей. Другой комментатор посоветовал «облегчить парню процесс», объявив о расставании первой.

Вскоре после потока негативных комментариев Карлсон опубликовала новое видео, в котором заверила, что на самом деле ролик был шутливым. Блогерша пояснила, что партнер произнес эту фразу после того, как они высмеяли друг друга.

Ранее TikTok-блогерша из США с ником juuldaism сняла на видео о том, как сообщила родителям, что проголосовала на выборах президента США за демократа Джо Байдена. Мать и отец не оценили выбора дочери и ее ролика, поэтому выгнали ее из дома.