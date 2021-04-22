Блогерша показала на видео свою комнату и узнала об изменах возлюбленного

Блогерша из соцсети TikTok Эшли Шейн (Ashley Shayne) с ником shayneashley опубликовала историю о том, как недавно выпустила видео, показав поклонникам свою комнату. По словам девушки, в результате этого она также узнала об изменах возлюбленного.

В ролике девушка показала интерьер комнаты, в том числе шкаф и полки с фоторамками. На одной из них она была запечатлена со своим партнером. Вскоре после выхода публикации с ней связалась незнакомка.

«Она увидела мою фотографию с парнем, с которым я встречаюсь уже 15 месяцев, а затем спросила, есть ли между нами отношения?» — пояснила блогерша.

Таким образом она узнала, что мужчина врал каждой из них, изменяя блогерше с девушкой, написавшей ей, и наоборот. «Мы так долго были вместе, и я даже подумать не могла, что он мне врет. Он не давал никаких поводов усомниться», — заметила shayneashley.

В результате каждая из девушек решила расстаться с возлюбленным и в итоге стали подругами. Блогерша подчеркнула, что незнакомка оказалась очень милой и приятной в общении, поэтому они решили не сердиться друг на друга.

Ранее пользовательница TikTok Фелиция Бурзотта (Felicia Burzotta) рассказала, что смогла необычным способом подтвердить свои подозрения по поводу измен возлюбленного. Лайфхаком по разоблачению партнера она поделилась в ролике.