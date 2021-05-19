Женщина нашла доказательство измены партнера и стала объектом насмешек

Пользовательница Facebook поделилась с подписчиками группы Girlsmouth историей о том, как она нашла доказательство измены партнера прямо в своей комнате. Как сообщает LADBible, она опубликована снимок в соцсетях и лишь подтвердила верность возлюбленного.

«Я думаю, что он изменяет мне. Только что нашла это рядом с диваном», — подписала женщина фотографию прозрачной пленки, которую она приняла за презерватив.

Однако комментаторы переубедили ее, указав на то, что размер найденного ею объекта не соответствует размерам контрацептивов. Ей также указали на отверстия, которые присутствуют на обоих концах пленки. Ситуация рассмешила участников группы.

Они определили, что женщина обнаружила в комнате обертку от мясных копченых колбасок «Пеперами», каждая из которых имеет такую индивидуальную упаковку. В комментариях многие начали шутить над таким «доказательством» неверности. «Думаю, это последнее, о чем ей нужно беспокоиться, если она считает, что это его размер», — написал один пользователь. Другой пошутил, что «если размер обертки напоминает его пенис, то не стоит разбивать себе сердце из-за него».

Ранее TikTok-блогерша по имени Кэти (justkatie87) рассказала, как разоблачила мужа, который, как она считает, под предлогом занятий спортом изменяет ей с другой.