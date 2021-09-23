Российского студента задержали со страйкбольным оружием

В Тюмени полицейские задержали студента, который принес на учебу страйкбольное оружие

Студент многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета попытался пронести на занятия страйкбольное оружие. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».

О студенте с оружием в чехле сообщил охранник, позвонив в полицию. «Сотрудником охраны чехол с содержимым был изъят, а студента задержали. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительной информации, студент колледжа договорился со своим сокурсником о ремонте сломанного ружья, которое принес в чехле. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Инцидент произошел через несколько дней после стрельбы в Пермском государственном университете. Предварительно, стрельбу утром 20 сентября устроил 18-летний учащийся вуза. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета. Шесть человек погибли, еще 43 —пострадали.

