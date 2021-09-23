Жители Перми массово пришли сдавать кровь для помощи пострадавшим при стрельбе

Жители Перми обратились в пункт переливания крови для помощи 43 пострадавшим при стрельбе

Жители Перми массово обратились в пункт переливания крови для помощи пострадавшим при стрельбе в университете, передает «Пятый канал».

Горожане пришли в пункт переливания крови и выстроились в очередь для сдачи биоматериала. Врачи уточнили, что запасов крови в городе достаточно. На данный момент раненые обеспечены всем необходимым.

В городе прошли первые похороны жертв нападения на университет. Стрельбу в Пермском государственном университете открыл один из студентов утром в понедельник, 20 сентября. Он убил шесть человек.

Ранее министр здравоохранения региона Анастасия Крутень рассказала, что число пострадавших выросло до 43 человек. 12 пострадавших находятся в трех больницах Перми. Из них только студент, который устроил стрельбу, в тяжелом состоянии — ему ампутировали голень.