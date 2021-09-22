В России предложили наказывать за пропаганду нападений на школы и вузы

Госсовет Татарстана внес в ГД проект о наказании за пропаганду нападений на школы и вузы

Госсовет Татарстана внес в Государственную Думу (ГД), законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для организаторов сообществ, пропагандирующих среди детей насилие, нападение на школы, вузы и причинение вреда собственному здоровью, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас в российском законодательстве не предусмотрена ответственность за размещение в сети материалов, пропагандирующих «нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов, с описанием и оправданием таких деяний либо информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений без суицидальных намерений (движение "Self Harm")».

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Госсовет Татарстана предложил дополнить Уголовный кодекс России новой статьей — «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесения вреда собственному здоровью».

За организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении других граждан или собственного тела, путем распространения деструктивной информации в интернете, которая создает или способна создать угрозу причинения вреда, предусматривается штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от одного года до 18 месяцев. Также предполагается наказание в виде обязательных или исправительных работ или ограничения свободы на срок до трех лет.

Если преступление совершено группой лиц или по предварительному сговору и вызвало причинение вреда здоровью человека или тяжкие последствия, виновного предлагают наказать ограничением свободы на срок до 6 лет, а также лишением права занимать некоторые посты на срок до 15 лет. В правительстве России инициативу не поддержали, поскольку описанные деяния уже включены в определенные статьи УК РФ.

Утром 20 сентября стало известно, что Пермском госуниверситете (ПГНИУ) произошла стрельба. В результате происшествия погибли 6 человек, более 20 пострадали, четверо из них находятся на аппаратах искусственной вентиляцией легких в Москве. 13 пострадавших госпитализировали в Перми. Стрелок при задержании получил тяжелые ранения, позже врачи ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.