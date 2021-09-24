Бастрыкин связал нападение на пермский вуз с негативным влиянием интернета

Глава СКР: деструктивное влияние интернета приводит к трагедиям, как нападение на ПГНИУ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает, что интернет негативно влияет на молодежь, поэтому происходят трагедии, подобные той, что произошла в Пермском госуниверситете. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По мнению Бастрыкина, подрастающее поколение не получает достаточного уровня воспитания и культуры, но при этом увлеченно соцсетями и телевидением, которые культивируют насилие и безнравственность. Подростки ровняются на героев компьютерных игр и воспринимают положительно преступников, которые совершают вооруженные нападения в реальной жизни.

Блогеры, гонящиеся за славой, производят контент, на котором издеваются на людьми и совершают сомнительные поступки, указал глава СКР, добавив, что молодежь берет с них дурной пример.