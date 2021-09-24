Бастрыкин рассказал о предотвращенном нападении на российскую школу

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что в Красноярском крае было предотвращено готовившееся нападение на школу, в беседе с ТАСС.

Как сообщил Бастрыкин, нападение планировал совершить молодой человек, которого уже задержали. Он добавил, что за последние годы совершено около десяти нападений на учебные заведения в различных российских регионах.

20 сентября вооруженное нападение на Пермский государственный университет совершил 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек, более 20 пострадали, из них четверо сейчас на аппаратах искусственной вентиляции легких. 13 пострадавших госпитализировали в Перми. Следователи возбудили дело об убийстве двух и более лиц.

Через день Госсовет Татарстана внес в Государственную Думу (ГД), законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для организаторов сообществ, пропагандирующих среди детей насилие, нападение на школы, вузы и причинение вреда собственному здоровью