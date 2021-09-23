СКР начал проверку после гибели главы управления по Пермскому краю

В центральном аппарате Следственного комитета России (СКР) проводится процессуальная проверка по факту гибели руководителя управления СКР по Пермскому краю полковника Сергея Сарапульцева. Об этом в четверг, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Полковник Сергей Сарапульцев, возглавлявший управление Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю, был найден мертвым в своем коттедже 23 сентября. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Тело обнаружили коллеги погибшего.

Он совершил суицид после того как вернулся с совещания в региональном подразделении СКР, где обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет. Полковника обвинили в плохой организации расследования и несвоевременном реагировании на жалобы населения. «В его адрес было много критики, в том числе необоснованной. По итогам встречи намекнули, чтобы готовился к увольнению», — пояснил один из собеседников «Ленты.ру».

Сергей Сарапульцев родился в 1967 году. Окончил Пермский госуниверситет, где недавно стрелок Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Сарапульцев служил в налоговой службе до 2002 года, а затем перешел в следственные органы прокуратуры. Главой пермского управления СКР назначен в июле 2018 года. Коллеги отзываются о нем как об опытном и знающем следователе. Имеет наградной пистолет.