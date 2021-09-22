Песков ответил на вопрос о проигнорировавшем стрельбу профессоре пермского вуза

Кремль не может оценивать действия профессора Пермского госуниверситета Олега Сыромятникова, который проигнорировал начавшуюся в вузе стрельбу и продолжил лекцию. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не имеем права делиться своей позицией. Более того, у нас не должно быть никакой позиции, потому что мы не специалисты», — заключил официальный представитель Кремля.

Ранее Сыромятников заявил об отсутствии опасности во время нападения на учебное заведение. По его словам, стрелявший не поднимался выше второго этажа, а риск заключался только в возможности паники. Преподаватель подчеркнул, что никакой официальной информации о ЧП на тот момент не поступало.

Во время стрельбы преподаватель истории отказался останавливать занятие и продолжил читать лекцию по истории русской литературы. Позже он заявил, что его действия были согласованы с деканом факультета. В пресс-службе университета отметили, что Сыромятников «поступил правильно». Следователи проведут проверку в отношении профессора.

Утром 20 сентября стало известно о стрельбе в пермском университете. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 28 — пострадали, из них четверо находятся на аппаратах искусственной вентиляцией легких в Москве. Стрелком оказался 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, при задержании его ранили, позже медики ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.