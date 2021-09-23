Психолог нашел связь между преступлением пермского стрелка и личностью его отца

Военный психолог, ветеран боевых действий Алексей Захаров нашел связь между преступлением Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, и его отцом, воевавшим в горячих точках. Об этом сообщает Daily Storm.

Он считает, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое может возникнуть у оказавшегося в сложной ситуации человека, негативно влияет как на служившего, так и на его окружение. Отпускать родного человека в военную командировку многим нелегко, подчеркивает Захаров. По его словам, у военных часто наблюдаются сложности в сохранении полноценной семьи.

«У этого ребенка не выстроена система адаптации в мире, он не социализировался и очень инфантилен. Результат отсутствия воспитания в школе и дома, отсутствия фактора воспитания взаимодействия групп "ребенок — общество", "ребенок — семья"», — отметил психолог.

О вооруженном нападении на Пермский государственный университет стало известно утром в понедельник, 20 сентября. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате ЧП погибли шесть человек, более 20 пострадали, из них четверо сейчас на аппаратах искусственной вентиляции легких. 13 пострадавших госпитализировали в Перми.