Устроивший стрельбу в Перми оказался фанатом Моргенштерна

Член Общественной палаты (ОП) России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала «Газете.ру», что устроивший стрельбу в университете Перми Тимур Бекмансуров оказался поклонником рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев).

«По нашим предварительным данным, он был фанатом Моргенштерна. Более подробно про это я не могу говорить», — сказала член ОП. По ее словам, музыкант является одним из участников кампании по распространению в социальных сетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».

«Все эти сообщества, группы и блогеры работают в едином ключе, чтобы сформировать определенные настроения у подростков», — пояснила Мизулина, подчеркнув, что их задача заключается в изменении поведения молодежи и подростков для подталкивания их к совершению агрессивных действий.

Ранее сообщалось, что 18-летнему Бекмансурову проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Также в рамках расследования дела опросят очевидцев, студентов вуза, близких и друзей стрелка. Кроме того, следователи проверят, был ли соблюден порядок выдачи подозреваемому разрешения на охотничье оружие.

О стрельбе в Пермском государственном университете стало известно утром в понедельник, 20 сентября. В результате ЧП погибли шесть человек, более 20 — пострадали, из них четверо — в настоящее время находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. 13 пострадавших госпитализировали в Перми.