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В российском регионе нашли тела двух несовершеннолетних девочек

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В одном из российских регионов обнаружили тела двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) Ивановской области.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июня в Ивановском районе Ивановской области. Тела 15-летних школьниц нашли в дачном доме.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

По предварительной версии следствия, в ночь перед несчастным случаем девушки находились на даче вместе с двумя 18-летними друзьями и, предположительно, употребляли наркотики. Молодых людей госпитализировали, а девушки скончались на месте.

Ранее сообщалось, что россиянин, который убил школьницу, предстанет перед судом спустя 13 лет после совершения преступления. Все прошедшие годы правоохранительные органы проводили расследование.

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