Россиянин убил отказавшуюся уходить из квартиры знакомую

В городе Радужный мужчина забил до смерти отказавшуюся уходить из квартиры женщину

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан подозреваемый в убийстве 63-летний житель города Радужный. Об этом во вторник, 24 вторник, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 21 августа мужчина и его знакомая вместе распивали алкоголь. Около 5 утра он попросил женщину покинуть квартиру, но та отказалась. Тогда подозреваемый нанес ей несколько ударов по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась.

СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.

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