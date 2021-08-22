Пьяный россиянин зарезал девушку-инвалида из-за шутки

Пьяный 21-летний житель Омска из-за шутки зарезал знакомую девушку-инвалида — он нанес ей 57 ударов ножом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Омской области.

По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес девушке колото-резаные ранения в область живота, груди, шеи и верхних конечностей. От полученных травм россиянка скончалась на месте.

Отмечается, что потерпевшая не могла самостоятельно передвигаться без инвалидной коляски или помощи посторонних.

Мужчина отправлен в СИЗО на два месяца. Как уточнили в прокуратуре, ранее омич был судим за кражи и преступление против жизни и здоровья.

Ранее в августе в Саратовской области полиция задержала 47-летнюю россиянку, которая зарезала своего мужа, — женщина нанесла супругу удар в грудь кухонным ножом. По версии следствия, это произошло из-за упреков и критики со стороны мужчины.