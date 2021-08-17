Россиянин с другом из ревности забили до смерти двух человек

В Новосибирске двоих мужчин убили в результате конфликта из ревности

В Новосибирске задержан 37-летний россиянин, совершивший вместе с другом двойное убийство из ревности. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 14 августа на улице Восточный поселок подозреваемый с соучастником влезли в окно квартиры, где происходило застолье с участием его подруги и четырех мужчин. В помещении они начали избивать попавшимися под руки предметами 48-летних потерпевших. В результате один погиб на месте, второй спустя сутки скончался в медицинском учреждении.

СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. На время следствия обвиняемых поместили в СИЗО. Продолжается сбор доказательств, назначен ряд судебных экспертиз.

11 августа сообщалось, что житель Новосибирска зарезал пришедшего к нему гостя и его сожительницу.