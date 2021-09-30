Предполагаемый убийца студенток в Гае скрылся на машине

Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбургской области скрылся на автомобиле ВАЗ

Следствие установило, что 18-летний Анвар С., подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области, скрылся на автомобиле ВАЗ-2115. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, госномер машины передан на все посты ГИБДД. Также в ориентировке указаны данные разыскиваемого и год рождения — 2003-й.

Молодой человек встречался с 17-летней Айгиз У. — одной из погибших девушек. Ее тело было найдено с колото-резанными ранами на улице возле жилого дома, где она с подругами снимала квартиру. Их тела обнаружили в квартире.

Ранее стало известно, что установлена личность причастного к расправе. Ведется его поиск.

По данным СКР, 30 сентября в 4:45 по местному времени после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Молодежная были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома найдено тело третьей жертвы. Преступник зарубил их топором.

Возбуждено уголовное дело.