Раскрыты данные об убитых в Гае студентках

Погибшие в Гае студентки из Башкирии жили три года в съемной квартире, учились хорошо

Погибшие в Гае (Оренбургская область) девушки приехали на учебу в местный медколледж из Башкирии, они хорошо учились, никаких претензий к ним со стороны преподавателей не было. Данные об убитых «Ленте.ру» раскрыл источник в правоохранительных органах.

По его словам, одна из троих Айгиз У. была несовершеннолетней — ей было 17 лет, Зульфие С. —19 лет и Адиле К. — 18 лет. Они были студентками третьего курса, но учились в разных группах. Девушки снимали квартиру в десяти минутах ходьбы от колледжа, вместе жили с первого курса. Они в среду, 29 сентября, были на занятиях и должны были прийти на учебу 30 сентября, сообщили «Ленте.ру» в гайском филиале Орского медколледжа.

«Ничего не предвещало беды, что случилось вечером и ночью — даже представить страшно», — сказал собеседник издания из медколледжа.

На телах погибших были обнаружены колото-резаные раны, орудие убийства найдено на месте преступления, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

Ранее 30 сентября сообщалось о возбуждении уголовного дела после обнаружения на месте пожара в квартире жилого дома тел двух девушек с признаками насильственной смерти. Еще одно тело погибшей с аналогичными повреждениями нашли во дворе дома.

Жертвам было 17, 18 и 19 лет. Преступник пока не найден.