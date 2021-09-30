Названо орудие убийства трех девушек в Оренбургской области

Орудием убийства трех студенток в городе Гае Оренбургской области был топор. Такое орудие называют источники в правоохранительных органах, передает портал 56orb.ru.

На месте преступления полицейские также нашли много бутылок. По информации Telegram-канала Baza, в вечер убийства девушки устроили вечеринку.

30 сентября на месте пожара в квартире жилого дома в городе Гае были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Тело еще одной местной жительницы с аналогичными повреждениями нашли во дворе дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса РФ («Убийство двух и более лиц»). Преступник не найден.

Убитым было 17, 18 и 19 лет, девушки вместе снимали квартиру. Они были студентками местного образовательного учреждения.

