Работа следователей на месте убийства девушек в Гае попала на видео

В Гае Оренбургской области следователи проводят осмотр места преступления — съемной квартиры, где были убиты девушки, учившиеся в медицинском колледже. Видео следственных действий опубликовал Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

На кадрах видны окрестности дома, где произошло убийство. Внутри квартиры следователь осматривает ноутбук. На столе видны две бутылки из-под пива.

По данным СКР, 30 сентября в 4:45 по местному времени после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Молодежная были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома найдено тело третьей жертвы.

Возбуждено уголовное дело.