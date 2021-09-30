Бастрыкин взял на контроль расследование убийства студенток в Гае

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования убийства студенток медколледжа в Гае Оренбургской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СКР поручил руководителю регионального управления ведомства Вячеславу Зудерману доложить ему о первоначальных следственных действиях. Контроль за расследованием также возложен на центральный аппарат СКР.

Ранее 30 сентября в 4:45 по местному времени после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Молодежная были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома найдено тело третьей жертвы. Преступник зарубил их топором и скрылся.

Возбуждено уголовное дело.