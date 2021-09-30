Родные предполагаемого убийцы студенток в Гае заявили о его невиновности

Родные 18-летнего Анвара — предполагаемого убийцы трех студенток в Гае, городе под Оренбургом, — заявили о его невиновности. Об этом в четверг, 30 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По словам родственников подозреваемого, Анвар, ориентировки с ФИО и фото которого массово распространились в сети, сам обратился в полицию, чтобы заявить о своей невиновности. При этом молодой человек не покидал Уфу несколько последних дней, а это в 300 с лишним километрах от места происшествия.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования убийства студенток медколледжа в Гае. Глава СКР поручил руководителю регионального управления ведомства Вячеславу Зудерману доложить ему о первоначальных следственных действиях. Контроль за расследованием также возложен на центральный аппарат СКР.

Ранее 30 сентября в 04:45 по местному времени после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Молодежная были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома найдено тело третьей жертвы. Преступник зарубил их топором и скрылся. Возбуждено уголовное дело.