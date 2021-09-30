Отец одной из погибших под Оренбургом девушек рассказал о дочери

Студентка, которую нашли убитой в городе Гай Оренбургской области, была подругой детства другой погибшей девушки. Об этом рассказал отец россиянки, сообщает телеканал «360».

«Хотела учиться, работать. С одной [из убитых студенток] она познакомилась в том году уже в колледже. Со второй они знали друг друга с малых лет, потому что жили в одной деревне», — заявил он.

По словам мужчины, последний раз он разговаривал с дочерью вечером накануне убийства.

Тела трех погибших девушек с признаками насильственной смерти нашли в Гае после пожара утром в четверг, 30 сентября. Двоих из них обнаружили в квартире жилого дома, еще одно тело погибшей с аналогичными повреждениями нашли во дворе дома. Убитым было 17, 18 и 19 лет, девушки вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже. Преступник пока не найден. Предположительно, он устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.