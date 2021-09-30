Предполагаемые убийцы студенток под Оренбургом решили обратиться в полицию

Предполагаемые убийцы студенток под Оренбургом — двое братьев из Уфы — решили обратиться в полицию после того, как в сети начали стихийно распространяться их личные данные и фото. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает издание News.ru.

По словам родственницы, братья Анвар и Ильнар обратятся в одно из отделений полиции в попытке как можно скорее доказать свою невиновность.

Молодые люди сейчас находятся в столице Башкирии, не скрываются и открыты для контакта с правоохранительными органами. У них есть алиби — кроме показаний свидетелей, это чеки из магазинов

Изначально в сети появилась информация, что к убийству причастен Анвар, так как он был в близких отношениях с одной из погибших. Помимо ФИО, в постах была его фотография, а также госномер и модель его автомобиля. Позже пользователи сети начали распространять информацию, что к тройному убийству может быть причастен и брат Анвара. Какого-либо официального подтверждения эта информация не получила.

Трех студенток убили в ночь на 30 сентября

Тела трех девушек были обнаружены в ночь на 30 сентября в городе Гай Оренбургской области — двоих погибших спасатели нашли на месте пожара в квартире жилого дома, еще одна находилась рядом с домом. У всех трех были резаные раны. При этом, согласно первоначальным данным, орудием убийства был топор.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ. Официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Радик Галимов сообщил, что убитым было 17, 18 и 19 лет. Девушки учились на третьем курсе Орского медицинского колледжа и вместе снимали квартиру.

Тройное убийство могло произойти во время вечеринки

Издание Baza в своем Telegram-канале сообщило, что следователи нашли большое количество бутылок из-под алкогольных напитков в квартире погибших — возможно, накануне преступления у них была вечеринка.

В то же время СКР показал видео с места убийства, не подтверждающее версию о шумной вечеринке.

Судя по кадрам, в квартире даже после пожара все довольно аккуратно, видно как минимум два места для учебы с ноутбуками, а на столе стоят всего две пустые бутылки из-под пива

Сосед студенток рассказал, что девушки были тихие и скромные, вечеринок не устраивали и не шумели. Накануне пожара он также не слышал ни борьбы, ни криков, ни каких-либо иных шумов. По словам отца одной из убитых девушек, двое из трех погибших были подругами с самого детства и росли в одной деревне.

Глава СКР взял на особый контроль дело о тройном убийстве

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на особый контроль ход расследования тройного убийства студенток в Гае в связи с общественным резонансом преступления, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства. Глава СКР также поручил руководителю регионального управления ведомства Вячеславу Зудерману доложить о первоначальных следственных действиях. Контроль за расследованием дела возложен на центральный аппарат СКР.