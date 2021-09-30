Сосед рассказал об убитых под Оренбургом студентках

Три студентки, которых нашли убитыми в городе Гае под Оренбургом, не устраивали шумных вечеринок и были вежливыми. Об этом рассказал их сосед, сообщает телеканал «360».

«Девчонок встречал часто. Вежливые, здоровались», — заявил россиянин.

Он также опроверг информацию о том, что накануне убийства в квартире у девушек была вечеринка. Мужчина отметил, что за все время, пока жил в этом доме, он не слышал шума. Также никаких подозрительных звуков не было вечером 29 сентября.

Тела трех погибших девушек с признаками насильственной смерти нашли в Гае после пожара утром в четверг, 30 сентября. Двоих из них обнаружили в квартире, тело еще одной погибшей с аналогичными повреждениями нашли во дворе дома.

Убитым было 17, 18 и 19 лет, девушки вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже. По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, россиянки приехали на учебу в местный медколледж из Башкирии, они хорошо учились, никаких претензий к ним со стороны преподавателей не было